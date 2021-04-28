Магадан, , 05:50 — REGNUM В Магаданской области могут ввести по примеру Москвы программу стимулирования людей старше 60 лет и входящих в зону риска, которые привились от COVID-19.

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Губернатор Сергей Носов поручил региональному министерству труда разработать соответствующие меры поддержки, пишет телеграм-канал ПУЛ №49.

При этом на Колыме отмечается стабильная ситуации по коронавирусу, ежедневно выявляется по 3−4 случая заражения. Смертельных случаев нет давно.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске программы поощрения жителей столицы старше 60 лет, сделавших прививку от коронавируса. По словам Собянина, москвичи старше 60 лет, привившиеся от коронавируса, с 27 апреля смогут получить подарочные карты или промокоды.