Киев, , 05:29 — REGNUM Резкое повышение цен на газ для бытовых потребителей на Украине является результатом аферы украинского президента Владимира Зеленского, заявил политолог Дмитрий Корнейчук 27 апреля в эфире телеканала «Первый независимый».

Он напомнил, что глава государства ранее обещал гражданам двукратное снижение цен на голубое топливо. Корнейчук полагает, что вместо этого Зеленский реализовал мечту украинских олигархов, повысив тарифы на газ.

«Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался», — считает политолог.

Он также обвинил президента в том, что тот тоже наживается на людях за счет удорожания топлива.

«И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», — сказал Корнейчук.

Кроме того, политолог отметил, что повышение цен в условиях кризиса и пандемии является банальным грабежом населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля портал «Обозреватель» распространил и информацию о том, что с 1 мая на Украине увеличится цена на газ для бытовых потребителей. Для большинства граждан цена за кубометр голубого топлива составит 7,99 гривны за кубометр (21,5 руб.) вместо 6,99 гривны (18,81 руб.). Некоторые поставщики подняли цену почти в два раза — до 13,5 гривны (36,31 руб.).

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