Пекин, , 05:26 — REGNUM Береговая охрана Китая будет пристально следить за прибрежными районами страны, чтобы обеспечить соблюдение запрета на летний промысел, начиная с 1 мая, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Береговая охрана, а также сельскохозяйственные и полицейские власти Китая усилят морское патрулирование, чтобы укрепить контроль за рыболовными судами и ключевыми водами страны, говорится в заявлении.

Власти планируют более эффективно использовать технологии мониторинга в этом процессе, а соответствующие департаменты будут расширять консультации, координацию и обмен информацией друг с другом.

Запрет на вылов рыбы который вступает в силу с 1 мая, распространяется на Бохайское море, Желтое море, Восточно-Китайское море и воды к северу от 12 градусов северной широты в Южно-Китайском море.

Это часть усилий Китая по защите морских рыбных ресурсов. По данным береговой охраны, ограничительные меры продлятся до 16 сентября.