Чебоксары, , 05:24 — REGNUM В Чебоксарах глава администрации получил представление за свалку отходов на территории реки Кукшум. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Чувашии.

Проверка проводилась в Калининском районе города совместно со специалистом-экологом. В надзорном ведомстве отмечают, что был подтверждён факт несанкционированного размещения бытовых отходов на территории реки Кукшум. Нелегальная свалка образовалась на участке, который находится в ведении городской администрации.

По данному факту в адрес главы администрации Чебоксар внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Батыревском районе Чувашии члены регионального штаба ОНФ просят надзорные органы разобраться со сливом отходов в реку Кепе. «Фронтовики» полагают, что это неочищенные промышленные или бытовые воды, в результате чего участок реки не замерзал даже зимой.

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