Пекин, , 05:23 — REGNUM Китай потратил более 5,3 трлн юаней (около $817 млрд) на образование в 2020 году, что примерно на 5,65% больше, чем годом ранее, сообщили в Министерстве образования КНР, передает агентство Синьхуа.

Согласно статистике, что около 4,3 трлн юаней, или более 80% от общего объема расходов на образование страны, были выделены за счет государственного бюджета.

Расходы на дошкольное образование, обязательное образование, образование в старших классах средней школы и высшее образование увеличились на 2,39%, 6,55%, 9,14% и 3,99% соответственно в 2020 году по сравнению с расходами за 2019 год.