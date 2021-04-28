Богота, , 06:18 — REGNUM В Колумбии административный суд департамента Кундинамарка 27 апреля принял решение о переносе запланированных на 28 апреля и 1 мая профсоюзных манифестаций на неопределённый срок из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает радиостанция La FM.

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«Отложить марши, запланированные на 28 апреля и 1 мая 2021 года, до тех пор, пока не будет введён протокол биобезопасности, или пока не будет достигнут коллективный иммунитет с помощью вакцинации против COVID-19 и его мутаций», — говорится в судебном постановлении, опубликованном на сайте радиостанции.

Отмечается, что фактически постановление суда аннулирует разрешения, выданные на демонстрации 28 апреля, и обязывает президента страны, министра здравоохранения, губернаторов и мэров немедленно оповестить об этом решении, «чтобы протестующие воздержались от уличных протестов».

По мнению суда, эта мера предосторожности «не является ограничением» права на мирный протест, а предназначена исключительно для «предотвращения ущерба из-за распространения пандемии».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 12,8 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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