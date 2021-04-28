Урумчи, Китай, , 05:16 — REGNUM Китайские исследователи недавно завершили анализ влияния сезонного таяния снега на речной бассейн Алтайских гор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Это исследование обеспечивает надежную основу для прогнозирования стока вод от таяния снегов, что может быть использовано для предотвращения наводнений, вызванных таянием снега, сказал научный сотрудник Северо-Западного института окружающей среды и ресурсов при Китайской академии наук У Сюэцзяо.

В нем также предлагается практический подход по улучшению понимания и оценки ситуации в отдаленных высокогорных регионах, которые покрыты сезонным снегом в ситуации ограниченных сведений по долгосрочным наблюдениям.

Талая вода является жизненно важным источником пресной воды в горах Алтая. Используя модель распределенного энергетического баланса, исследователи смоделировали динамику стока талых вод в водосборе реки Кайертези в период 2000—2016 годов, отметил У.

Результаты показывают, что вклад таяния снега в сток вод в горах Алтая может распространяться и на неснежные дни, поскольку талая вода сохраняется в почве. Результаты исследования были опубликованы в Интернете в журнале «Гидрологические процессы».