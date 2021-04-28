Ульяновск, , 05:16 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело о халатности после падения дерева на десятилетнего мальчика. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

В ведомстве уточняют, что речь идёт о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей сотрудниками администрации Ульяновска, которые отвечают за благоустройство и вырубку поврежденных деревьев в Железнодорожном районе. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Напомним, инцидент произошёл 25 апреля у тротуара вблизи дома по улице Героев Свири в Ульяновске. Правоохранители отмечают, что у дерева отломилась часть ствола и упала на проходящего 10-летнего мальчика.

В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнка доставили детскую больницу имени Ю.Ф. Горячева. Врачи констатировали, что мальчик был в тяжёлом состоянии с сочетанными травмами, его в тот же день прооперировали.

Напомним, ранее в Ульяновске у Ленинского мемориала обрушился деревянный навес, под завалами которого оказалась девушка. Её спасли.

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