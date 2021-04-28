28 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Всё чаще в России стали выявлять бизнес у действующих чиновников, от которого они не отказались, даже перейдя на государственную или муниципальную службу.

Анастасия Степанова, , 08:36 — REGNUM В уральском городе разворачивается скандал — действующий мэр и его семья имеют бизнес по продаже алкоголя в спецмагазинах. И хотя доля главы Тавды Виктора Лачимова была передана в доверительное управление, но прибыль-то капала во вполне определенный карман. В дело вмешалась прокуратура, и, по имеющейся информации, градоначальник на фоне конфликта с надзорным ведомством планирует уйти в отставку. ИА REGNUM выяснило детали истории, которая имеет место не только в Тавде, но и вполне успешно опробована в других регионах России.

Алкоголь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Виктор Лачимов с 1 декабря 2010 года занимает должность главы Тавдинского городского округа. На пост избран решением думы, которую он, собственно говоря, и возглавлял с 2000 года. До этого, с 1996 года, Лачимов был депутатом. Также является секретарём Тавдинского отделения партии «Единая Россия».

27 апреля 2021 года издание «ФедералПресс» сообщило, что мэр представил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в качестве будущего и. о главы города своего первого заместителя Валентина Миронова. Этот шаг объяснили уходом в отставку самого Лачимова. Официально эти сведения пока не подтверждались. Всё это происходит на фоне конфликта. Прокуратуру заинтересовал бизнес, который есть у мэра и его семьи.

Издание TagilCity.ru сообщило, что в адрес свердловского губернатора Куйвашева областная прокуратура уже направила представление с требованием уволить мэра Тавды. При этом, если увольнение произошло бы по этому представлению, то фигурировала бы фраза об утрате доверия, которая фактически закрывает двери на многие высокие посты.

Виктор Лачимов Adm-tavda.ru

Сам Лачимов в комментариях «ФедералПресс» заявляет, что не согласен с претензиями и ничего не нарушал, а пришёл из бизнеса, и у него «достаточно доходов, чтобы ни у кого ничего не просить».

Действительно ли у градоначальника всё это время оставался действующий бизнес или это всё домыслы?

Сведения в ЕГРЮЛ подтверждают, что Лачимов Виктор Владимирович, который с 19.04.2017 года является главой Тавдинского городского округа, также владелец 55% доли в ООО «Тавда-алко», чей основной вид деятельности — розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах. Директором этой компании, учрежденной в декабре 1999 года, с 23 июня 2020 года является Алексей Викторович Лачимов (вероятно, сын мэра). Лачимову-младшему также принадлежит 15% в фирме. Оставшиеся два владельца долей — это Екатерина Викторовны и Полина Викторовна Лачимовы. Доля Виктора Лачимова в этой фирме с 1 декабря 2020 года находится в доверительном управлении у Сергея Мозоля. При этом владельцем доли в таком размере Лачимов числится с 8 июня 2018 года, то есть получил он актив спустя почти год после того, как стал мэром. Каких-то данных о прошлых доверительных управляющих и о том, были ли они вообще, в ЕГРЮЛ нет.

Валентин Миронов Adm-tavda.ru

Если говорить о том, что такое договор доверительного управления имуществом, то этот формат прекрасно расписан в Гражданском кодексе РФ. И в нём чётко указано, что, несмотря на передачу, выгодоприобретателем остаётся собственник имущества и всё управление происходит исключительно в его интересах.

Возвращаясь к действующим активам семьи мэра. Так, Алексей Лачимов с 2017 года работает как ИП в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2011—2013 годах как ИП он же работал с основным видом деятельности — прочая оптовая торговля. Ему, помимо доли в «Валте» (работает фирма с 1995 года) и «Тавда-алко», ранее принадлежала доля в строительном ООО «Союз», которое было ликвидировано в 2018 году. Совладельцами фирмы были Максим Лачимов (вероятно, еще один сын мэра) и Владимир Трефилов. Последний на сегодня работает как ИП в рекламной сфере и даже был исполнителем четырёх муниципальных контрактов в 2012 году. Речь шла о небольших ремонтных работах в образовательных учреждениях.

Упомянутой ранее Ольге Ивановне Лачимовой ранее принадлежала доля в ООО «Мобайл-Сити», работавшем в 2006—2011 годах в сфере перестрахования. Совладельцы — Алексей Сюткин и Рудольф Парманов. А у Максима Лачимова также есть действующее ИП в сфере недвижимости. С 2019 года в этой же сфере работает и некая Татьяна Лачимова (в девичестве Богатырева).

Известно, что вопрос об отставке мэра Виктора Лачимова дума может рассмотреть уже 7 мая 2021 года. После этого последует конкурс на вакантную должность.