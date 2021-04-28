Анастасия Степанова, 28 апреля 2021, 08:36 — REGNUM В уральском городе разворачивается скандал — действующий мэр и его семья имеют бизнес по продаже алкоголя в спецмагазинах. И хотя доля главы Тавды Виктора Лачимова была передана в доверительное управление, но прибыль-то капала во вполне определенный карман. В дело вмешалась прокуратура, и, по имеющейся информации, градоначальник на фоне конфликта с надзорным ведомством планирует уйти в отставку. ИА REGNUM выяснило детали истории, которая имеет место не только в Тавде, но и вполне успешно опробована в других регионах России.
Виктор Лачимов с 1 декабря 2010 года занимает должность главы Тавдинского городского округа. На пост избран решением думы, которую он, собственно говоря, и возглавлял с 2000 года. До этого, с 1996 года, Лачимов был депутатом. Также является секретарём Тавдинского отделения партии «Единая Россия».
27 апреля 2021 года издание «ФедералПресс» сообщило, что мэр представил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в качестве будущего и. о главы города своего первого заместителя Валентина Миронова. Этот шаг объяснили уходом в отставку самого Лачимова. Официально эти сведения пока не подтверждались. Всё это происходит на фоне конфликта. Прокуратуру заинтересовал бизнес, который есть у мэра и его семьи.
Издание TagilCity.ru сообщило, что в адрес свердловского губернатора Куйвашева областная прокуратура уже направила представление с требованием уволить мэра Тавды. При этом, если увольнение произошло бы по этому представлению, то фигурировала бы фраза об утрате доверия, которая фактически закрывает двери на многие высокие посты.
Сам Лачимов в комментариях «ФедералПресс» заявляет, что не согласен с претензиями и ничего не нарушал, а пришёл из бизнеса, и у него «достаточно доходов, чтобы ни у кого ничего не просить».
Действительно ли у градоначальника всё это время оставался действующий бизнес или это всё домыслы?
Сведения в ЕГРЮЛ подтверждают, что Лачимов Виктор Владимирович, который
Если говорить о том, что такое договор доверительного управления имуществом, то этот формат прекрасно расписан в Гражданском кодексе РФ. И в нём чётко указано, что, несмотря на передачу, выгодоприобретателем остаётся собственник имущества и всё управление происходит исключительно в его интересах.
Для справки:
Доверительный управляющий пока ещё мэра Тавды Сергей Мозоль является индивидуальным предпринимателем с 2007 года, и при этом основным видом деятельности указана «деятельность фитнес-центров». Как ИП Мозоль был исполнителем почти 20 госконтрактов, заключенных с Заксобранием Свердловской области. Общая сумма заработанных средств по ним более 700 тыс. рублей. Речь шла об аренде помещений. Последний контракт был подписан 28 декабря 2020 года на сумму 36 тыс. рублей. По нему Заксобрание получило в аренду в Тавде (ул. Советская, 112) нежилое помещение — «для использования в качестве депутатского центра» депутата Виктора Шептия». Под контрактом стоит подпись спикера Людмилы Бабушкиной. Помимо этого, Мозоль руководит торговым ООО «Валта», которое принадлежит Алексею и Ольге Лачимовым. Юрадрес «Валты» совпадает с адресом арендованного депутатом Шептием помещения. Мозоль был и главой ООО «Стройбизнес», полностью принадлежавшего Виктору Лачимову. Фирма работала с января 2006 по июль 2012 года. Также Мозоль — бывший совладелец обанкроченного и ликвидированного в июле 2009 года ООО «Тавдаводоканал».
Возвращаясь к действующим активам семьи мэра. Так, Алексей Лачимов с 2017 года работает как ИП в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2011—2013 годах как ИП он же работал с основным видом деятельности — прочая оптовая торговля. Ему, помимо доли в «Валте» (работает фирма с 1995 года) и «Тавда-алко», ранее принадлежала доля в строительном ООО «Союз», которое было ликвидировано в 2018 году. Совладельцами фирмы были Максим Лачимов (вероятно, еще один сын мэра) и Владимир Трефилов. Последний на сегодня работает как ИП в рекламной сфере и даже был исполнителем четырёх муниципальных контрактов в 2012 году. Речь шла о небольших ремонтных работах в образовательных учреждениях.
Упомянутой ранее Ольге Ивановне Лачимовой ранее принадлежала доля в ООО «Мобайл-Сити», работавшем в 2006—2011 годах в сфере перестрахования. Совладельцы — Алексей Сюткин и Рудольф Парманов. А у Максима Лачимова также есть действующее ИП в сфере недвижимости. С 2019 года в этой же сфере работает и некая Татьяна Лачимова (в девичестве Богатырева).
Известно, что вопрос об отставке мэра Виктора Лачимова дума может рассмотреть уже 7 мая 2021 года. После этого последует конкурс на вакантную должность.