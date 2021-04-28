Пекин, , 05:08 — REGNUM Прототип космического аппарата для добычи полезных ископаемых был отправлен на запланированную орбиту с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Космический аппарат NEO-01, разработанный китайской коммерческой аэрокосмической компанией Origin Space Co., Ltd., был в числе девяти спутников, отправленных в космос ракетой «Чанчжэн-6».

Основатель Origin Space Су Мэн сказал, что будут проведены эксперименты для проверки возможностей космического корабля в добыче ресурсов на астероидах и удалении космического мусора.

Су добавил, что NEO-01 послужит прототипом будущих роботов для космической добычи ресурсов, которые могут использовать богатые минеральные ресурсы на астероидах для поддержки развития космической промышленности.

Основанная в 2019 году и базирующаяся в южном китайском технологическом центре городе Шэньчжэнь, Origin Space специализируется на исследовании и использовании космических ресурсов, сообщает компания.