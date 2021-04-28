Пекин, , 05:05 — REGNUM Распечатана на 3D-принтере модель большой панды была отправлена в космос вместе с девятью коммерческими спутниками на борту китайской ракеты «Чанчжэн-6», сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Модель панды высотой 9,026 см, держащая национальный флаг и одетая в скафандр, была установлена на спутниковую камеру. Модель панды была совместно созданна Исследовательской базой по разведению больших панд в Чэнду и пекинской технологической компанией SpaceD.

Поскольку спутник вращается вокруг Земли, камера будет снимать модель панды с планетой из разных мест.

«Одних исследователей и агентств по охране дикой природы недостаточно для спасения исчезающих видов. Мы надеемся, что модель большой панды как посланник защиты дикой природы и популяризации аэрокосмических знаний, побудит больше молодых людей присоединиться к защите биоразнообразия», — сказал директор исследовательской базы У Юншэн.

3D-модель панды будет распространять знания о космосе и продвигать космическую культуру совершенно новым способом, а также вдохновлять общественность исследовать красоту космоса, сказал председатель правления SpaceD Бай Жуйсюэ.

В будущем изображение панды будет использоваться в аэрокосмическом научном образовании и художественных работах по защите больших панд, добавил Бай.