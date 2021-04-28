Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Закон о запрете абортов после появления сердцебиения у плода подписал губернатор штата Айдахо Брэд Литтл, 27 апреля сообщается на сайте властей региона.

Документ получил название «Закон о сердцебиении плода». Исключением для него являются медицинские показания, а также беременность после изнасилования или инцеста. Медикам, нарушившим новый закон, грозит тюремное заключение сроком от двух до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля глава Белого дома Джо Байден начал отменять ограничения на аборты, введенные бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Предыдущая американская администрация запретила финансирование из федерального бюджета организаций, выступающих за аборты. Также при Трампе был объявлен запрет на направления пациенток в клиники, где делаются аборты.

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