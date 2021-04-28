Пекин, , 05:00 — REGNUM В Китае наблюдается заметное улучшение качества воздуха и воды, а также дальнейшее улучшение качества окружающей среды, говорится в докладе, представленном для обсуждения на текущей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщает агентство Синьхуа.

Качество воздуха по всей стране заметно улучшилось в 2020 году, когда 202 города соответствовали стандартам качества воздуха, что на 45 больше, чем в предыдущем году, говорится в докладе Госсовета КНР.

Число «грязных» дней в ключевых районах страны, таких как регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, Дельта Янцзы и Равнина Феньвэй, резко сократилось, говорится в сообщении.

Концентрация озона также снизилась в 2020 году, упав до 138 микрограммов на кубометр, что на 6,8% меньше в годовом исчислении, говорится в докладе. Это было первое ежегодное снижение концентрации озона в Китае с 2015 года.

Тем временем качество поверхностных вод продолжало улучшаться, особенно в ключевых речных бассейнах, озерах и водохранилищах. Качество воды в главном потоке реки Янцзы достигло или превысило II класс качества в пятиуровневой системе оценки качества воды в стране.