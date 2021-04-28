Тегеран, , 07:58 — REGNUM Ссылаясь на свой визит в Циндао (Китай), иранский посланник в Пекине заявил, что иранские бизнесмены принимают участие в международной выставке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 апреля.

«Я провел встречу с провинциальными чиновниками, чтобы обсудить торговое сотрудничество между Ираном и Китаем», — написал Мохаммад Кешаварзаде в своем твиттере, говоря об итогах своего визита в Циндао.

Далее он отметил: «Вместе с послами государств-членов ШОС был посажен саженец, который является символом большого дерева дружбы между Исламской Республикой Иран и Китаем».

Иранский дипломат также подчеркнул, что иранские бизнесмены принимают участие в международной выставке Шанхайской организации сотрудничества с целью дальнейшего расширения торгово-экономического взаимодействия двух стран в ряде ключевых отраслей, представляющих взаимный интерес.