Чебоксары, , 05:00 — REGNUM В Чебоксарах 23 депутата городского собрания получили предупреждение, а трое освобождаются от должности после антикоррупционной проверки сведений о доходах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Речь идёт о прокурорской проверке сведений о доходах и расходах народных избранников за 2019 год, по итогам которой было внесено представление в адрес горсобрания. В надзорном ведомстве отмечают, что решение о мерах ответственности принималось на заседании парламента в отношении каждого депутата, допустившего нарушение закона.

«Меры ответственности приняты в отношении 28 депутатов, в том числе к трём применена мера в виде освобождения от должности в Чебоксарском городском собрании депутатов с лишением права занимать должности в муниципальном представительном органе до прекращения срока его полномочий», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, 23 депутата получили предупреждение, в отношении ещё двоих вынесены решения о запрете занимать должности в названном органе.

Напомним, в городское собрание депутатов Чебоксар входят 43 парламентария. Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Чувашии заявляла, что проверки проведены в отношении 26 чебоксарских депутатов, у шестерых парламентариев нашли «серьёзные нарушения», которые подтвердила проверка со стороны администрации главы республики — отмечалось, в частности, «один из народных избранников забыл о 20 млн рублей, другой просчитался в 2 млн рублей».

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Напомним, ранее в Урмарском районе Чувашии после прокурорской проверки «в связи с утратой доверия» прекращены полномочия двух депутатов сельских поселений.

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