Хабаровск, , 05:06 — REGNUM В отчёте Счетной палаты РФ по конкурентности государственных закупок Хабаровский край оказался лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству госзакупок.

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По мнению экспертов, это связано с назначением Михаила Дегтярёва временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

«С приходом Дегтярева федеральный центр ожидаемо принялся накачивать регион деньгами. Всего оформлено 3,8 тыс. закупок на сумму более 25 млрд рублей. На втором месте Приморье с 3,7 тыс. закупок на сумму около 45 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров — Якутия с 2,6 тыс. закупок на сумму более 40 млрд рублей. Остальные регионы закупили на значительно меньшие суммы», — пишет телеграм-канал Корифей Хабаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае задержан по подозрению в превышении полномочий председатель краевого комитета по государственным закупкам Александр Абалешев.