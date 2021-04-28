Тегеран, , 08:01 — REGNUM 27 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим и международным делам Аббас Арагчи отметил, что позиция страны не изменилась и остается прежней, подчеркнув, что все санкции США должны быть сняты. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Арагчи, который является главным переговорщиком Ирана на венских переговорах, также упомянул о проведении третьего раунда венских переговоров в форме Совместной комиссии по СВПД, заявив, что в ходе переговоров состоялись интенсивные обсуждения в рамках двусторонних, трехсторонних и пятисторонних встреч.

Он подчеркнул, что встречался с координатором ЕС Энрике Морой два раза в течение дня. Арагчи назвал трехстороннюю встречу с Россией и Китаем очень полезной и заявил, что стороны намерены провести аналогичные трехсторонние встречи до заседания комиссии.

У России и Китая сложилась твёрдая позиция на переговорах, и на этот раз удалось их скоординировать», — отметил Арагчи. «Наш первостепенный принцип — избегать спешки», — сказал он, подчеркнув, что Иран не будет спешить, но в то же время страна ни в коем случае не выбирает курс затяжных переговоров.