Тегеран, , 08:58 — REGNUM 28 апреля посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи раскритиковал бездействие Совета Безопасности ООН в отношении защиты гражданских лиц во время вооруженных конфликтов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранский дипломат назвал молчание этого органа о преступлениях, в частности шестилетнем вторжении Саудовской Аравии в Йемен и односторонних санкциях в отношении Сирии примерами такого подхода.

Он подчеркнул: «Хотя запрещение применения силы, за исключением двух случаев, санкционированных организацией, является основополагающим принципом и императивной нормой международного права, вооруженные конфликты по-прежнему являются реальностью нашего времени».

«Однако, согласно Международному гуманитарному праву (МГП), которое регулирует поведение государств в вооруженных конфликтах, существуют определенные правила, которые должны соблюдаться сторонами в конфликтах», — сообщил Раванчи.