Кондинский район, Югра, , 04:58 — REGNUM В Кондинском районе выявили факты незаконного завышения цен на социально-значимое продовольствие. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

В ходе прокурорской проверки в посёлке Болчары выявлена реализация молочной продукции, макаронных изделий, круп, хлеба, овощей и фруктов с превышением предельных размеров торговых надбавок.

В отношении нескольких местных предпринимателей были возбуждены дела по ч.1 ст.14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования»). По решению суда все они привлечены к административной ответственности, а цены в их торговых точках установлены в соответствии с законодательством.

В отдалённом посёлке Болчары проживает свыше двух тысяч человек. Добраться до него можно зимой по ледовой дороге, а в остальные времена года на пароме, теплоходе или вертолёте.