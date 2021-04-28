Пекин, , 04:57 — REGNUM Министерство государственной безопасности Китая опубликовало положение о контршпионаже, которое вступает в силу с момента его обнародования 26 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Зарубежный шпионаж, разведывательные службы и враждебные силы активизировали проникновение в Китай и расширили свою тактику кражи секретов различными способами и в большем количестве областей, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности и интересам Китая, заявили в ведомстве.

Регламент разработан для обеспечения выполнения конкретных обязанностей различных органов и организаций по предотвращению шпионской деятельности и для повышения потенциала общества, особенно в ключевых областях, в обеспечении государственной безопасности.

Органы государственной безопасности должны совместно с соответствующими ведомствами разработать и регулярно корректировать перечень ключевых подразделений, на которые возложены важнейшие обязанности по защите от актов шпионажа, в соответствии с регламентом.

В документе отмечалось, что партийные и государственные органы, социальные группы, предприятия и государственные учреждения должны взять на себя основную ответственность за предотвращение шпионской деятельности внутри подразделений.

Департаменты, отвечающие за конкретные отрасли, должны контролировать и управлять контрразведывательными работами в соответствующих отраслях, а органы государственной безопасности должны руководить и контролировать контрразведывательную деятельность в соответствии с правилами.