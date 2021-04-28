Тегеран, , 08:05 — REGNUM 27 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находящийся в Ираке с двухдневным визитом, выехал из иракской столицы в столицу Иракского Курдистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Перед отъездом в Эрбиль Зариф встретился с группой иракских ученых и представил книгу «Зариф и большие файлы», написанную иракским институтом на арабском языке.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и иракский лидер движения «Национальная мудрость» Аммар Хаким в Багдаде обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В ходе встречи стороны подчеркнула необходимость расширения сотрудничества двух братских и дружественных народов в ряде областей.

Глава МИД Ирана прибыл в Ирак и встретился в Багдаде с президентом, премьер-министром, спикером парламента, министром иностранных дел, главами кочевых племен, шиитскими и суннитскими лидерами, а также главой халдейских католиков всего мира.

Зариф планирует встретиться с высокопоставленными должностными лицами Иракского Курдистана, включая президента региона, премьер-министра, главу демократической партии и Патриотического союза Курдистана.