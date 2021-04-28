Тегеран, , 08:06 — REGNUM 27 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 462 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 70 532. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

«За последние 24 часа было обнаружено 20 963 новых случая заражения COVID-19, при этом 3 386 человек были госпитализированы», — сказала Лари. Она отметила, что с учетом 462 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 70 532.

Лари также подчеркнула, что 1 907 190 пациентов из общего числа 2 438 193 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, около 5287 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Далее она сообщила, что до сих пор по всей стране было проведено 15 435 147 тестов на наличие вируса.