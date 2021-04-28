Тегеран, , 08:33 — REGNUM 27 апреля министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что на юге страны было обнаружено три случая заражения южноафриканским штаммом COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая в телепрограмме, Намаки отметил, что заразившиеся люди проходят в настоящий момент испытания новых методов по борьбе с опасным вирусом, чтобы убедиться в этом.

Подчеркнув, что система здравоохранения строго следит за ситуацией, министр здравоохранения подчеркнул, что у нескольких граждан Индии было выявлено заражение COVID-19, но до сих пор неизвестно, была ли инфекция вызвана индийским штаммом.

«Многие существующие вакцины против коронавирусной инфекции не работали против штамма южно-африканского вируса», — сказал Намаки, призывая людей строго соблюдать протоколы здравоохранения, чтобы избежать заражения этим штаммом в дополнение к британскому.

Он отметил, что система здравоохранения была охвачена внезапным всплеском заболеваемости и смертности, при этом ситуация ухудшится в ближайшие дни.