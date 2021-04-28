Тегеран, , 09:12 — REGNUM 27 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и иракский лидер движения «Национальная мудрость» Аммар Хаким в Багдаде обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Встреча состоялась на второй день визита Зарифа в Ирак. В ходе встречи стороны подчеркнула необходимость расширения сотрудничества двух братских и дружественных народов в ряде областей.

Хаким является крупным иракским политическим деятелем, и возглавляемое им Движение за национальную мудрость является видным парламентским движением с высокой популярностью среди населения.

Министр иностранных дел Ирана также встретился с президентом Ирака, премьер-министром, спикером парламента, министром иностранных дел, шиитскими и суннитскими лидерами, а также племенными лидерами страны.

Зариф также планирует встретиться с рядом иракских академических деятелей, а также с высокопоставленными должностными лицами из иракского Курдистана.