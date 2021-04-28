Тегеран, , 08:09 — REGNUM 27 апреля президент Ирана Хасан Рухани поздравил главу и народ Южно-Африканской Республики (ЮАР) с Национальным днем страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В послании президенту ЮАР Сирилу Рамафосе глава иранского правительства поздравил его и народ страны с Национальным днем.

Президент Ирана выразил надежду, что оба государства успешно преодолеют пандемию коронавирусной инфекции (COVID-19) в свете их сотрудничества, при этом связи между двумя странами будут развиваться дальше во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Южно-Африканская Республика отмечает 27 апреля как день освобождения от режима апартеида и первых демократических выборов, проведенных в стране.

Во время режима апартеида не белые люди были лишены свободы и прав, включая право голоса. В результате десятилетий борьбы южноафриканского народа режим апартеида был свергнут в 1994 году.