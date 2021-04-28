Токио, , 05:08 — REGNUM Парламент Японии одобрил заключённое 15 ноября 2020 года соглашение пятнадцати государств Азии о всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП). Об этом 28 апреля сообщает агентство Kyodo.

Соглашение о создании ВРЭП в Ханое (Вьетнам) подписали 15 государств, включая Австралию, Китай, Новую Зеландию, Южную Корею, Японию, а также все десять стран АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Оно образует крупнейшую в мире зону свободной торговли, охватывающую порядка трети мировой торговли и населения.

Отмечается, что соглашение начнёт действовать после того, как его ратифицируют парламенты более половины стран-участников.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии 23 февраля одобрило соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП).

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