Пекин, , 04:53 — REGNUM Покушение на героев Великой Отечественной войны — это операция пропагандистов вражеской армии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Люди, пишущие учебники истории России, зачастую, целенаправленно подают историю так, чтобы ребенок ничего не мог усвоить и не впитать гордость за своих предков, уверен политолог.

«Чем Зоя Космодемьянская — не святая Великой Отечественной войны? Что бы только о ней не говорилось. Что не говорилось о всех героях. И я хочу сказать, что так работают, когда хотят обратного результата. Так не работают, когда хотят, чтобы подымался патриотический дух, и молодой школьник прочитал что-то и сам начал писать сочинения, плакать и понимать, что происходило. Так работают на обратную цель люди, которым эта обратная цель нужна для чего-то», — заявил Кургинян.

По его словам, эти люди прекрасно умеют работать иначе, но работают так из-за целевой установки. И возникает, отмечает эксперт, впечатление, что работают пропагандисты чужой армии, которые окопались в системе образования России.