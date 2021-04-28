Пекин, 28 апреля 2021, 04:53 — REGNUM Покушение на героев Великой Отечественной войны — это операция пропагандистов вражеской армии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Люди, пишущие учебники истории России, зачастую, целенаправленно подают историю так, чтобы ребенок ничего не мог усвоить и не впитать гордость за своих предков, уверен политолог.
По его словам, эти люди прекрасно умеют работать иначе, но работают так из-за целевой установки. И возникает, отмечает эксперт, впечатление, что работают пропагандисты чужой армии, которые окопались в системе образования России.