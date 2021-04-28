Мехико, , 04:50 — REGNUM В Мексике общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 345 тысяч человек, сообщает агентство Associated Press.

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Агентство отмечает, что лишь у 215,5 тыс. умерших был подтвержден COVID-19 в ходе тестирования. При этом остальные жертвы осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще до проведения теста на выявление COVID-19.

При этом в отчете правительства Мексики говорится о 316 344 умерших пациентах с коронавирусной инфекцией к началу марта 2021 года. С этого времени официально подтверждено тестами еще 29 395 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число жертв в Мексике выросло до 345 839 человек.

Тем не менее мексиканское правительство намерено начать вакцинацию жителей страны возрастом от 50 до 59 лет. Пока Мексика располагает лишь 16,7 млн доз вакцины.