Сеул, , 04:44 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 775 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 754 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что рост заболеваемости, зафиксированный в Южной Корее за последние недели, связан с возникновением очагов, которые пока не удалось отследить. Отмечается, что случаи заболевания, источник которого остается не ясен, составляют около 30% от новых пациентов.

Таким образом, в Южной Корее с начала пандемии выявили 120 673 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 1821 человек.