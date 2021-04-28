Ханты-Мансийск, , 04:36 — REGNUM В Сургутский музыкально-драматический театр назначен новый директор. Им стала заслуженный деятель культуры ХМАО, начальник отдела хореографии центра культуры и досуга трудящихся «Камертон» Светлана Астраханцева, сообщает региональный департамент культуры.

С прежним директором Тамарой Лычкатовой расторгнут трудовой договор. Как поясняют в региональном департаменте культуры, в ходе проверки в Сургутском музыкально-драматическом театре были выявлены нарушения в сфере противодействия коррупции, трудового законодательства, нарушения в финансовой дисциплины и в государственных закупках. Результаты проверки переданы в правоохранительные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части Сургутского музыкально-драматического театра возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере.

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