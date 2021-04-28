Анадырь, 28 апреля 2021, 04:35 — REGNUM За минувшие сутки на Чукотке впервые за долгое время зафиксирован летальный случай пациента с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Также выявлен ещё один случай заражения вирусом SARS-CoV-2.
Всего на 27 апреля в округе зарегистрировано 747 носителей коронавируса, излечились 733 человека, восемь умерли.
В лабораториях проведено свыше 65 тыс. тестов на COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке самый высокий показатель по вакцинации от COVID-19 среди регионов России.