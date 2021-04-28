Анадырь, , 04:35 — REGNUM За минувшие сутки на Чукотке впервые за долгое время зафиксирован летальный случай пациента с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Читайте также: На Чукотке вакцинировались от коронавируса более 40% взрослого населения

Также выявлен ещё один случай заражения вирусом SARS-CoV-2.

Всего на 27 апреля в округе зарегистрировано 747 носителей коронавируса, излечились 733 человека, восемь умерли.

В лабораториях проведено свыше 65 тыс. тестов на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке самый высокий показатель по вакцинации от COVID-19 среди регионов России.