Ульяновск, , 04:34 — REGNUM В Ульяновской области с начала пандемии проведено более 844 тыс. тестов на коронавирус. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным на вечер 27 апреля, в области под наблюдением остаются 7923 человека. За последние сутки в регионе предварительно подтверждено 83 случая заражения новой коронавирусной инфекцией — всего выявлено 53 239 случаев.

Проведено за весь период 844 053 лабораторных исследования на SARS-CoV-2 в отношении 807 511 человек.

Министерство здравоохранения региона отмечает, что во время майских праздников жители Ульяновской области смогут сдать кровь. Донором может быть любой совершеннолетний гражданин России весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации.

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