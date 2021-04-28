Москва, , 04:33 — REGNUM Современные российские учебники истории и истории Великой Отечественной войны в частности — есть продукт доктрины самоунижения во имя вхождения в Запад, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Все же это было частью определенной доктрины, согласно которой нужно было принизить все, что было связано с советской историей… Мы не можем представить себе тип человеческой личности — советский воин — который сломал хребет гениально построенной немецкой армии, которая должна была все это разорвать в клочья, но не могла. Мы знаем, что говорили немецкие генералы по поводу того, что они проиграли войну уже к сентябрю. Они умоляли Гитлера остановиться на любых рубежах уже с холодами сорок первого, он отказался останавливаться. По поводу Великой Отечественной войны и подвигов советских есть такая дисциплина как военная антропология, которая изучает тип человека. Можно рассказать об этом так, чтобы люди плакали, чтобы это осталось в памяти у этого парня навсегда, чтобы он гордился тем, что это его предки», — заявил Кургинян.

Но вместо этого в российских учебниках дается какое-то скользящее описание некоторых этапов войны и подается это так, чтобы было невозможно запомнить хоть что-то из всего сказанного. И все это делается в духе «тотальной дегероизации» всего и вся якобы под предлогом того, чтобы война не повторилась, но на самом деле — для того, чтобы поработить человека.