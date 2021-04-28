Москва, , 05:09 — REGNUM В среду, 28 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха — +9…+11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 29 апреля в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха — +1…+3 °C.

Ветер западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +6…+11 °C днём и −1…+4 °C ночью.

В четверг, 29 апреля, днём в столице ожидается +12…+14 °C. По области +9…+14 °C. Ночью в регионе ожидается +1…+6 °C. Облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, о погоде, которая ожидается в столице России и в Подмосковье на текущей неделе, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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