Анадырь, 28 апреля 2021, 04:18 — REGNUM На Чукотке самый высокий показатель по вакцинации от COVID-19 среди регионов России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
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По словам замгубернатора Надежды Ищенко, показатель по вакцинации составляет 25,7% от взрослого населения (42,8% от плана).
На 27 апреля первым компонентом привились 9542 человека, полный курс вакцинации прошли 6808 жителей.
В районах работают выездные бригады. Вакцины достаточно.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин продлил ряд коронавирусных ограничений до 12 мая.