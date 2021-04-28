Новосибирск, , 05:09 — REGNUM В Новосибирской области завершились масштабные учения дислоцированного в регионе соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс». Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе учений… отрабатывались различные задачи и вводные, в том числе по совершению манёвренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и интенсивных действий в районах дислокации войск, вопросы противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения противника, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также ракетчики отработали совершение форсированных маршей на расстояние до 100 километров, рассредоточение ракетных комплексов со сменой полевых позиций, организацию маскировки и боевого охранения.

Всего в манёврах приняли участие более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники. В настоящее время вся крупногабаритная техника вернулась в пункты постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, в частях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начались контрольные итоговые проверки.

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