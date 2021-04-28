Анадырь, , 04:06 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин продлил ряд коронавирусных ограничений до 12 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Читайте также: Выпускные в детсадах с участием родителей разрешили в Нижегородской области

Согласно постановления, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция. По-прежнему запрещены публичные мероприятия в закрытых помещениях. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, носит рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Нижегородской области разрешили провести выпускной в детских садах в очном формате, а также позволили родителям присутствовать на этом праздничном мероприятии.