Пекин, , 04:00 — REGNUM Китай ожидает увидеть около 250 млн внутренних поездок во время предстоящих первомайских праздников, при этом бронирование авиабилетов, входных билетов и гостиничных номеров значительно превысит аналогичный период в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Поскольку число автомобилей, зарегистрированных по всей стране, достигло 229 млн единиц к концу марта, дорожные власти готовятся к прогнозируемому всплеску поездок на средние и дальние расстояния во время праздников с 1 по 5 мая.

Министерство общественной безопасности предупредило 26 апреля о рисках безопасности дорожного движения, особенно в популярных туристических местах и вокруг основных живописных районов.

Объемы перевозок по основным дорожным сетям будут расти, а загруженность скоростных автомагистралей, по оценкам, увеличится на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министерство рекомендовало водителям обращать внимание на информацию о дорожном движении и предупреждения о безопасности, избегая опасного вождения, вроде езды в утомлённом или нетрезвом виде.