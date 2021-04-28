Южно-Сахалинск, , 03:56 — REGNUM На Сахалине за последние сутки привились от коронавируса ещё 1017 человек. Всего вакцину уже получили 58 388 жителей островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в областном правительстве.

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За прошедшие 24 часа 1039 человек получили вторую дозу препарата от коронавируса. Полностью закончили курс вакцинации уже 40 860 жителей Сахалина.

Очередь желающих сделать прививку от коронавируса за сутки пополнилась ещё на 406 человек. Всего вакцинации ожидают 38 512 сахалинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах России на 27 апреля уже более 678 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.