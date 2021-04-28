Пекин, , 03:53 — REGNUM Главное таможенное управление Китая конфисковало 56,2 млн единиц товаров, подозреваемых в нарушении прав интеллектуальной собственности в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

В большинстве случаев речь шла о нарушениях товарных знаков, связанных с одеждой, обувью, головными уборами и электронными устройствами, говорится в сообщении таможни. В первом квартале 2021 года управление конфисковало 13,33 млн единиц товаров, подозреваемых в нарушении прав интеллектуальной собственности.

По мере развития онлайн-бизнеса, управление ужесточило правила трансграничной электронной торговли. В прошлом году таможня изъяла 1,57 млн единиц товаров, поставленных по каналам электронной торговли.

На фоне усилий по ужесточению защиты прав интеллектуальной собственности, таможня по всей стране начала борьбу с нарушениями прав интеллектуальной собственности в отношении товаров высокого риска, таких как продукты питания, лекарства и средства личной гигиены.