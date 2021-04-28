Москва, 28 апреля, 2021, 03:52 — ИА Регнум. К ООО «Коммерческий банк «Геобанк» в арбитраж Москвы поступил иск от Центробанка России. Вероятнее всего, речь идёт о принудительной ликвидации банка, который лишился лицензии в апреле 2021 года. Иск пока судом к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Главное управление Центрального банка в лице Банка России по Центральному федеральному округу обратилось к «Геобанку» с иском 20 апреля 2021 года. Третьим лицом в него пригласили госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов», которая и будет ликвидатором ООО.

Напомним, «Геобанк» остался без лицензии 2 апреля 2021 года, будучи по размеру активов на 354-м месте. К этому моменту он полностью утратил собственный капитал. При этом размер страховой ответственности перед клиентами «Геобанка» оценивался в 446 млн рублей.

Основным владельцем «Геобанка» было ООО «Рукард» с долей 55,88%.

Центробанк России лишил лицензий два банка: чьи они?

Напомним, ЦБ РФ в апреле 2021 года также подал банкротный иск к «Нефтепромбанку», который покинул рынок 9 апреля 2021 года. Иск получил и «Майкопбанк», который остался без лицензии в один день с «Геобанком».

За прошедший период 2021 года без лицензий остались более десятка банков. Часть из них покинула банковской сектор принудительно — по решению регулятора.