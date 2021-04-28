Пекин, , 03:48 — REGNUM Китайские законодатели рассматривают новый законопроект, который позволит ресторанам взимать с посетителей дополнительную плату, если они не съедают приобретенную пищу, сообщает агентство Синьхуа.

Проект закона о борьбе с пищевыми отходами был 26 апреля возвращен в Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) для второго чтения.

Согласно проекту, поставщики услуг общественного питания могут взимать с клиентов, оставляющих чрезмерное количество пищевых отходов, плату за утилизацию, но тарифы на эту плату должны быть четко очерчены.

Согласно отчету, основанному на общенациональном полевом исследовании, проведенном депутатами ВСНП, ежегодно в городской индустрии общественного питания Китая тратится впустую около 18 млрд кг продуктов питания.