Наро-Фоминск, Московская область, , 05:07 — REGNUM Более 70 самолётов и вертолётов Воздушно-космических сил (ВКС) России 27 апреля провели заключительную тренировку авиационной части военного парада Победы над площадкой в подмосковном Алабино. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба ВКС на сайте Минобороны РФ.

«Всего было проведено девять тренировок, в ходе которых были отработаны порядок и время выхода воздушных судов на генеральный курс, вопросы взаимодействия авиационных групп и экипажей в воздухе, взаимодействие с группой руководства полётами на аэродромах и полигоне Алабино», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые на авиационном параде 9 мая 2021 года будет показан новый элемент — пролёт стратегического ракетоносца Ту-160 в сопровождении звена самолётов Су-35С.

Всего в воздушной части военного парада примут участие более 70 самолётов и вертолётов ВКС. В их числе — тяжёлые транспортные вертолёты Ми-26, транспортно-боевые вертолёты Ми-8, ударные Ми-35 и Ка-52, пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н. Зрителя парада также увидят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29, МиГ-31К и новейшие Су-57, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25 и другие типы авиационной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Красной площади в Москве 27 апреля состоялась пешая тренировка с участием экипажей боевых машин, которые 9 мая пройдут в составе механизированной колонны военного парада, посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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