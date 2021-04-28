Петропавловск-Камчатский, , 03:32 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7 у берегов Камчатки, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 203 километрах от камчатского села Мильково. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 43 километра. В МЧС РФ отметили, что жители региона подземных толчков не ощутили. Также не поступали сообщения в экстренные службы, сведений о пострадавших также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Новой Зеландии. Его очаг находился в 1143 километрах от города Тауранга на глубине 10 километров. Пострадавших не было.