Москва, , 03:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский тотально проигрывает политически все, что только может, а потому судорожно хватается хоть за что-то, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Они пытались рыпнуться совсем по-крупному на Донбассе, но произошло то, что произошло. В результате всего этого дела они отъехали… Значит он [Зеленский] таким путем не может набрать себе очки… Он дернется — полный крах, он останется при своем — полный крах. Его сегодняшняя стратегия — яростное выживание любой ценой с попыткой схватиться за что угодно», — заявил Кургинян.

Зеленский проиграл потому, что он обещал одно, а сделал другое. Он не может управлять страной, а экономическое положение в стране продолжает ухудшаться. При этом, единственное, что он может обсуждать — это выполнение Минских соглашений, при этом выполнить их он не может.

«Я говорил и повторяю, что обсуждать всерьез можно только то, что будет по ту сторону стихийного утопления данного персонажа в этом болоте под названием «украинские политические возможности. А что по ту сторону? А по ту сторону — война», — продолжил эксперт.

Он отметил, что Зеленский продолжает правонационалистическую политику по всем ключевым вопросам. А покуда никакого демократического процесса на Украине нет и быть не может, единственное, что может сделать Зеленский — это развязать войну. И как только он попытался дернуться в эту сторону, ему наглядно и в деталях показали, что будет.