Москва, 28 апреля 2021, 03:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский тотально проигрывает политически все, что только может, а потому судорожно хватается хоть за что-то, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Зеленский проиграл потому, что он обещал одно, а сделал другое. Он не может управлять страной, а экономическое положение в стране продолжает ухудшаться. При этом, единственное, что он может обсуждать — это выполнение Минских соглашений, при этом выполнить их он не может.
Он отметил, что Зеленский продолжает правонационалистическую политику по всем ключевым вопросам. А покуда никакого демократического процесса на Украине нет и быть не может, единственное, что может сделать Зеленский — это развязать войну. И как только он попытался дернуться в эту сторону, ему наглядно и в деталях показали, что будет.