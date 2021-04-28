Москва, , 03:28 — REGNUM Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела лопнувшего три года назад «Русского торгового банка» рассмотрит претензии к его бывшим топ-менеджерам. С девяти физических лиц требуют взыскать 6,64 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности на общую сумму 6 648 162 000 рублей в суд подано, но дата слушаний по нему ещё не назначена. Ответчиками по требованиям конкурсного управляющего признанного банкротом в августе 2018 года банка выступают девять человек, в том числе экс-глава правления Игорь Сафонов, бывший председатель совета банка Сергей Иванов. Претензии к фигурантам заявитель обосновал тем, что в банке выдавались «заведомо невозвратные ссуды и производилось замещение ликвидных активов на неликвидные ценные бумаги». Также, по данным корпорации «Агентство по страхованию вкладов», контролировавшие РТБ лица проводили некие действия по снятию залогов. Залоги должны были выступить гарантией возврата ссуд.

Срок конкурсного производства в отношении РТБ продлён до 10 августа 2021 года. На март 2021 года у него установлены долги перед 660 кредиторами на общую сумму 6,71 млрд рублей.

Напомним, лицензии банк лишился 20 апреля 2018 года, будучи по размеру активов на 215-м месте в РФ.

Учрежденный в 1994 году банк на сентябрь 2018 года на 19% принадлежал АО «Русинвестактив» (конечные бенефициары — граждане Кипра Сергей Тюленев, Виктория Гончар и гражданин РФ Алексей Тайгунов). Среди крупных акционеров также числилось ООО «М-корпорация» с долей 25,54%, принадлежавшее Нине и Сергею Муравленко.