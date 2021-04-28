Берлин, , 03:23 — REGNUM Свыше 120 стран обратились к Германии за помощью в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, 27 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя немецкого МИД.

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По ее словам, в 2020 году Берлин оказал помощь ряду европейских стран, включая Чехию, Словакию, Румынию, Польшу, Францию, Нидерланды, Италию и Бельгии. Она заключалась в поставке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и предоставлении мест для пациентов с COVID-19 в медучреждениях ФРГ.

В 2021 году Германия уже оказала поддержку Бразилии и в ближайшее время планирует оказать ее Индии, а также нескольким странам Африки и Латинской Америки. Помощь будет предоставлена лекарствами и аппаратами ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что ЕС активировал механизм гражданской обороны для того, чтобы оказать консолидированную поддержку Индии в противодействии распространению коронавирусной инфекции.

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