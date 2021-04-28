Южно-Сахалинск, , 03:20 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили в четыре раза больше случаев заражения коронавирусом, чем днём ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в правительстве региона.

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За прошедшие 24 часа в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 22 человек (днём ранее — у пяти). За весь период пандемии на Сахалине выявили 22 497 случаев заражения коронавирусом.

Ещё 15 пациентам врачи закрыли больничные листы в связи с полным выздоровлением. За всё время с болезнью справились 22 057 человек. Жертвами COVID-19 стали 43 жителя островного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бангладеш одобрили использование российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции.