Вашингтон, 28 апреля 2021, 03:42 — REGNUM США призывают Иран остановить рост напряжённости на море для недопущения возможных просчётов в будущем. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 27 апреля заявил на регулярном брифинге для журналистов.
«Мы, очевидно, хотим видеть деэскалацию напряжённости. Мы не хотим видеть просчётов», — прокомментировал Кирби сообщение о том, что 2 апреля катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана якобы окружили в Персидском заливе два корабля Береговой охраны США.
По его словам, такая «небезопасная и непрофессиональная деятельность КСИР на море» не является чем-то новым и создаёт проблемы «в течение долгого времени».
Брифинг проводился до получения известий об инциденте в Персидском заливе 27 апреля, когда патрульный корабль ВМС США Firebolt открыл предупредительный огонь по приближающимся к нему катерам КСИР.
Как сообщало ИА REGNUM, в Персидском заливе корабли ВМС США произвели предупредительные выстрелы по кораблям Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
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