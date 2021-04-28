Вашингтон, , 03:42 — REGNUM США призывают Иран остановить рост напряжённости на море для недопущения возможных просчётов в будущем. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 27 апреля заявил на регулярном брифинге для журналистов.

«Мы, очевидно, хотим видеть деэскалацию напряжённости. Мы не хотим видеть просчётов», — прокомментировал Кирби сообщение о том, что 2 апреля катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана якобы окружили в Персидском заливе два корабля Береговой охраны США.

По его словам, такая «небезопасная и непрофессиональная деятельность КСИР на море» не является чем-то новым и создаёт проблемы «в течение долгого времени».

Джон Кирби «Мы не видим такого же поведения со стороны иранских ВМС. Это в основном КСИР и обычно их маленькие быстроходные катера. Это продолжает вызывать обеспокоенность. И это, конечно же, как мы уже говорили, увеличивает шансы на просчёт, который, я думаю, никому не пойдёт на пользу в этой части мира»

Брифинг проводился до получения известий об инциденте в Персидском заливе 27 апреля, когда патрульный корабль ВМС США Firebolt открыл предупредительный огонь по приближающимся к нему катерам КСИР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Персидском заливе корабли ВМС США произвели предупредительные выстрелы по кораблям Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Читайте ранее в этом сюжете: Корабли ВМС США открыли огонь по кораблям Ирана в Персидском заливе