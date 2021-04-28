Москва, , 03:15 — REGNUM Гражданское общество России рано или поздно должно будет дать бой глобалистским холуям, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«В этом смысле, я хочу сказать, что гражданское общество в России — консервативно и патриотично. А то общество, которое не консервативно и не патриотично — это общество так называемых глобиков. Это люди, которые, в конечном итоге, давно ориентированы на глобальные ценности, которые даже американскими не являются», — заявил политолог.

По его словам, этот конфликт между глобиками и гражданами возникает не только в России, но и в Китае, где Шанхай уже перестал быть, по сути, Китаем и превратился в некий глобальный центр.

«Поэтому, мы живем в преддверии всех этих конфликтов, а слова демократии сегодня лишены всякого смысла вне того контекста, который я попытался изложить», — подытожил эксперт.